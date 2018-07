Cientistas chineses encontraram o maior sítio de fósseis de dinossauros do mundo. A descoberta ocorreu na cidade de Zhucheng, província de Shandong, no leste da China. De um poço com 300 metros de diâmetro, os pesquisadores retiraram 7,6 mil fósseis. Há restos de um hadrossauro com 20 metros de comprimento, o maior fóssil já achado desse dinossauro com bico de pato.