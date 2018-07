A China descobriu 42 novas geleiras no teto do mundo, o platô de Qinghai-Tibete, cujas camadas de gelo vêm diminuindo por causa do aquecimento global. Esse pode ser o maior grupo de geleiras da fronteira com o Himalaia, onde a altitude média chega a 4.200 metros. Elas são cruciais para o fornecimento de água potável e para irrigação.