Chegam ao Rio relíquias de Santo Antônio

A chegada de três relíquias de Santo Antônio ontem ao Rio de Janeiro marcaram o início das comemorações dos 400 anos do Convento e da Igreja de Santo Antônio, um "monumento-barraco" tombado pelo IPHAN. Os três relicários guardam três pedaços de pele autenticadas do corpo do santo. Eles vieram da Basílica de Pádua, na Itália, e ficarão expostos no Rio até o dia 14 de junho. Os fiéis lotaram ontem o Largo da Carioca para a celebração da missa em homenagem ao santo.