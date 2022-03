Charli XCX lança o seu novo álbum, 'Crash'; confira

O novo álbum de Charli XCX, 'Crash', chegou às plataformas digitais com 12 faixas. Foto: Henry Nicholls/Reuters

Após meses de espera, a cantora Charli XCX lançou o seu novo disco. Crash é o quinto álbum de estúdio da artista, conta com 12 faixas no total e chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira, 18.

Entre as 12 canções do álbum, cinco já foram lançadas como single: Good Ones, Baby, Every Rule, Beg For You, em parceria com Rina Sawayama e New Shapes, com Christine and the Queens e Caroline Polachek.

Crash foi produzido enquanto Charli passava pelo luto de sua amiga Sophie, que morreu em janeiro de 2021 em decorrência de um acidente. Sophie era uma cantora e produtora escocesa que trabalhou ao lado de Charli em diversas músicas, além de ter sido a primeira artista transgênero a ser indicada ao Grammy.

No LP de Crash, Charli escreveu: "este álbum é dedicado a Sophie".

Confira o disco completo: