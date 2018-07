Charli XCX esbanja carisma e versatilidade pop no 21º Cultura Inglesa Festival

Após lançar o EP 'Number 1 Angel' em março deste ano, a cantora e compositora Charli XCX retornou ao Brasil para contagiar o público jovem na 21ª edição do Festival da Cultura Inglesa, que ocorreu neste domingo na capital paulistana.

A popstar recebeu a missão de manter a empolgação do público que lotou o Memorial da América Latina (SP) e se divertiu durante toda a apresentação da rapper curitibana Karol Conka.

A cantora Charli XCX Foto: Olivia Malone

O repertório da cantora de 'After the afterparty' deixou exposto o seu talento e facilidade em transitar entre um pop chiclete, para um PC Music e até aos pegajosos refrões explosivos, característicos das músicas pop dos anos 1990.

Carismática, Charli levou o público a loucura em diversos momentos de interação e carinho com seus 'angels', apelido cedido aos fãs da cantora, mas que a ovacionaram em alto e bom tom quando a mesma desceu do palco para pegar a bandeira do Brasil diretamente da multidão.

Entre um I love you Brazil e outro, a cantora - visivelmente animada e com energia para encarar uma festa após sua apresentação - entoou seus maiores hits 'Boom Clap', 'I Love It', 'Fancy' e 'Break The Rules' em um show tão divertido quanto as chuvas de papel rosa que eram jogadas ao público a todo momento.