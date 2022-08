Chá revelação ‘diferenciado’ viraliza nas redes sociais

Chá revelação em lancha e helicóptero chamou atenção nas redes sociais. Foto: Sabrina Neppel

Um chá revelação que ocorreu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no último domingo, 31, está dando o que falar nas redes sociais. A festividade para descobrir o sexo do terceiro filho de um casal, Cristiano Pacheco e Mauriline Schmitz, foi realizada no mar e no céu.

Enquanto o casal e a família se reunia em uma lancha, um helicóptero sobrevoou o local, soltando uma fumaça rosa no céu. Assim, foi anunciado que o bebê é uma menina, Antonella.

Apesar da grandeza da revelação, o planejamento não foi por conta do casal. Um amigo recebeu o resultado da sexagem dias antes e ficou responsável pela organização. Além disso, o momento contou com parcerias, visto que Mauriline e Cristiano são proprietários de uma empresa de turismo, de acordo com informações do G1.

O planejamento feito pelo amigo reforça a simpatia do casal pelo mar. Eles se conheceram após um passeio de moto aquática, em 2019, no Rio Grande do Sul, se casaram na praia e costumam curtir o tempo livre em atividades aquáticas.

Confira mais imagens do momento: