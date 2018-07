Chá de lingerie

Ultimamente, o romantismo que cerca o casamento tem voltado a ser cultivado com releituras criativas. O velho chá de panela foi esquecido e agora, nessa reuniãozinha íntima só para mulheres, as amigas ainda fazem brincadeiras com as noivas, mas dão de presente peças íntimas do vestuário feminino ou produtos eróticos. As pessoas para se manter unidas devem cada vez mais recuperar o companheirismo, o carinho, a cumplicidade mas antes de tudo a sensualidade e o romantismo. Que ninguém se engane: os homens modernos querem ter tudo dentro de casa: a amante, a mãe e amiga, exatamente nesta ordem. A monotonia deve ser rechaçada do ambiente do casal. É importante trazer para a casa a imagem de um ninho de amor que inspire sensualidade. Espero vocês na Rádio Nativa FM todas as noites. www.fatimamoura.com.br