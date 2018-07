Cerveja é a bebida mais consumida entre os que abusam

A cerveja é a bebida mais consumida entre pessoas que têm uma relação problemática com o álcool, mostra o estudo feito pela Unifesp. A bebida representa 73% das doses consumidas por pessoas que beberam em grandes quantidades. Em segundo lugar, estão os destilados, com 13% das doses, seguido pelo vinho, com 12%. Em último lugar está as bebidas "ice", com 1%. O estudo mostra também que, entre consumidores adultos, 27% bebem em bares ou locais fora de casa. Os jovens também bebem mais quando estão em bares ou em companhia de amigos. Esse comportamento varia, porém, de acordo com a região. No Sul, por exemplo, jovens bebem menos em festas ou em saídas com turmas de amigos. Eles preferem beber em festas (35%). O trabalho mostra que 36% da população do Sul bebeu em "binge", ou seja, em excesso. Na região Norte, o número cai para 21%. Pesquisadores atribuem a baixa porcentagem a uma taxa de abstinência de mais de 50%. Outro dado é que, de 52% da população adulta que bebe, 55% disseram não ter problemas por causa da bebida. Os 45% restantes disseram ter tido pelo menos um problema. A maior freqüência de queixas foi detectada entre a população masculina. L. F.