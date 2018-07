Cérebro usa diferentes áreas ao tomar decisão

O cérebro toma decisões ativando diferentes áreas do lobo frontal, dependendo se elas envolvem questões abstratas ou concretas. Esta foi a conclusão de um grupo de pesquisadores da Universidade Brown (EUA) em artigo da revista Nature Neuroscience. O lobo frontal é uma estrutura necessária para a tomada de decisões e planificação. O grupo aponta que as decisões abstratas são tomadas na parte dianteira do lobo e as concretas, na área posterior.