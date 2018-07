Cerca de 2 bilhões veem eclipse total do Sol na Ásia

O mais longo eclipse total do Sol no século 21, visto na Ásia anteontem, gerou entusiasmo e fervor religioso nos dois maiores países que presenciaram o fenômeno: Índia e China. Cerca de 2 bilhões de pessoas contemplaram o eclipse, que começou a ser visível às 22h30 de anteontem (horário de Brasília), próximo à costa oeste da Índia. O Sol ficou totalmente encoberto pela Lua às 22h53, no Estado de Gujarat. O trecho do mundo onde o fenômeno pôde ser observado consistiu de um corredor de mais de 15 mil km de comprimento por 258 km de largura, que atravessou Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, Mianmar, China e sul do Japão. O eclipse total chegou a durar 6 minutos e 39 segundos em uma área escassamente povoada do Oceano Pacífico. Só haverá um eclipse total do Sol mais duradouro do que esse no ano 2132. Na Índia, a escuridão causada pela passagem da Lua em frente ao Sol durou de 3 a 4 minutos, e na China, chegou a 5 minutos. Na cidade de Kurukshetra, no norte da Índia, 1,5 milhão de peregrinos se banharam durante o eclipse em águas consideradas purificadas. Em Benares, no mesmo país, milhares celebraram o evento levantando os braços aos céus e mergulhando em um rio, acompanhados de sacerdotes. Um homem octogenário foi empurrado pela multidão e morreu afogado. Segundo um ginecologista de Nova Délhi, por superstição, grávidas adiaram cesarianas programadas para o momento do eclipse.