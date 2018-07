Centros de compra queimam estoque

A temperatura ainda está baixa, o que permitiria a venda das coleções de inverno pelo preço cheio, mas o comércio parece ansioso para mudar a cara das vitrines. Milhares de lojas resolveram queimar os estoques para abrir espaço nas araras e receber, o quanto antes, os produtos de verão. Resultado: há liquidações pelos quatro cantos da cidade. 'É uma excelente oportunidade para o consumidor, que ampliará o seu poder de compra. Enquanto isso, o lojista promoverá a desova de estoques', diz Nabil Sahyoun, presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). A promoção mais abrangente é a Liquida São Paulo, que vai até o próximo domingo e reúne 14 shoppings (veja lista abaixo). Há marcas com descontos de até 70%. A consultora de moda Gloria Kalil acredita que não é preciso gastar muito para ficar elegante e, por isso, não vê problema algum em se jogar nas promoções. 'Não importa quanto você pagou na peça, mas se ela caiu bem em você ', aconselha a especialista. Dê prioridade aos básicos, que não saem de moda, e nada de comprar roupa fora do seu manequim, só porque está barato. Promessa de dieta feita em liquidação raramente funciona... Promoções por toda a cidade Bom Retiro O Bom Retiro está no clima de queima de estoque. Na ruas José Paulino e Silva Pinto dá para garimpar e encontrar peças para todas as ocasiões. Brás As lojas da região liquidam tudo até o final dos estoques, com descontos de até 50%. A ‘festa’ está sendo realizada nas ruas Maria Joaquina, Maria Marcolina, Mendes Junior e Oriente. Lápis Vermelho Entre os dias 3 e 5 de agosto, as lojas dos shoppings Anália Franco e Morumbi queimarão o estoque das peças de inverno. A promessa é que o desconto seja de até 80%. Leva Tudo A partir do dia 2 de agosto, o Metrô Boulevard Tatuapé faz sua primeira liquidação, que ocorrerá até o dia 5 de agosto. Em algumas lojas, o parcelamento poderá ser feito em até cinco vezes. Liquida São Paulo É a maior liquidação da cidade. No ano passado, mais de seis mil pontos de venda participaram da campanha. Nesta edição, os shoppings envolvidos são: Bonsucesso, Central Plaza, Continental, Fiesta, Frei Caneca, Interlagos, Internacional de Guarulhos, Lapa, Leste Aricanduva, Light, Metrô Santa Cruz, Osasco Plaza, SP Market e Taboão. A promoção acaba no próximo domingo. Nas ruas Na Rua Oscar Freire e na Rua Augusta, as lojas também estão em promoção. A queima de estoque abrange peças masculinas e femininas. Zás-Trás O shopping SP Market, além de participar da Liquida São Paulo, promove também, neste fim de semana, liquidação com descontos de 20% a 70%.