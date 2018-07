Cem piores escolas receberão apoio

As cem escolas que tiveram o pior desempenho no Saresp receberão uma equipe pedagógica de reforço para melhorar o aprendizado de seus alunos, principalmente em matemática. O anúncio foi feito ontem em São Paulo pela secretária estadual de Educação Maria Helena Guimarães de Castro. Mais informações sobre o resultado do Saresp 2007 Essa equipe, segundo a secretária, será formada por professores da própria rede estadual de ensino, selecionados pela pasta. "Além desses profissionais, essas escolas vão receber um material de apoio que já estamos comprando por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (órgão ligado à Secretaria Estadual de Educação)." Sobre o ensino médio, a secretária diz que o mau desempenho dos alunos de escola pública nesta etapa de ensino é realidade em todo o Brasil. Vera Masagão Ribeiro, coordenadora de projetos da ONG Ação Educativa, diz que o péssimo desempenho dos alunos no Saresp é reflexo de uma política que não deu ênfase à definição de um currículo para cada série. "Até 2007, a rede não tinha um currículo definido. Cada docente podia dar em suas aulas o que achasse melhor." No entanto, Vera ressalta que só a definição de currículo não garante melhorias. "É preciso que sejam criadas oportunidades de carreira para os professores, para que eles se motivem a atuar em uma mesma escola, a não faltar", exemplifica. CICLOS Para Vera, a progressão continuada - sistema de ciclos onde os alunos do ensino fundamental só são reprovados no 4º e 8º ano - não é a grande vilã dos problemas de aprendizagem dos alunos. APROVAÇÃO AUTOMÁTICA Para a professora doutora Ângela Soligo, coordenadora do curso de psicopedagogia da Universidade de Campinas (Unicamp), há várias razões possíveis para o resultado ruim dos alunos do ensino médio em matemática, por exemplo. "Há anos verifica-se no Estado de São Paulo índices deficientes como esse, em parte porque aqui a progressão continuada foi mal-interpretada como aprovação automática", explica. Segundo ela, o resultado disso são os alunos aprovados sem ter aprendido e que chegam a esses testes sem ter a capacidade de apresentar bons resultados. Outra possibilidade apontada pela especialista é o critério de avaliação baseado em competências e habilidades. "Não adianta focar na forma e esvaziar o conteúdo", afirma. Ângela defende também que a matemática receba atenção especial dos professores. "É um pouco mais complicado para os alunos relacionar a disciplina com suas vidas", avalia. "Não que não exista essa conexão, mas é mais lenta." O presidente da Apeoesp, Carlos Ramiro de Castro, afirma que o péssimo desempenho dos alunos em língua portuguesa e matemática não foi nenhuma surpresa. "O professor para ganhar salário justo tem de dar aulas em duas ou mais escolas. Isso afeta a aprendizagem", avalia. O sindicalista também critica a forma como o modelo de progressão continuada é adotado na rede estadual de ensino. "A aprovação automática dos alunos faz com que eles cheguem até o ensino médio sem saber os conteúdos básicos." Para Ramiro, as possíveis soluções para a melhoria do aprendizados dos alunos dependem de uma discussão do currículo da rede estadual de ensino e das condições de trabalho dos professores. "É preciso reduzir o número de alunos por sala de aula e garantir que o aluno aprenda todas as áreas do conhecimento, não apenas português e matemática." COLABOROU LETÍCIA SANTOS