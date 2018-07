Células se comunicam em cérebro de rato

Cientistas da Universidade de Bonn (Alemanha) produziram células-tronco cerebrais a partir de células-tronco humanas e as implantaram no cérebro de um rato, onde se comunicaram com outras células. "É a primeira evidência direta de que as células nervosas, obtidas a partir de células-tronco humanas, podem se integrar no circuito de um cérebro animal" explicou o autor do estudo, publicado na PNAS, Philipp Koch. O próximo passo é reproduzir as células-tronco em um animal doente - de Parkinson, por exemplo - e comprovar se os sintomas da doença diminuem.