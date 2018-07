Celular, um objeto de desejo

WOLNEY SUICA 22 anos PROFISSÃO Auxiliar de contabilidade QUEIXA Compulsão por celulares Consegue se lembrar quantos celulares já teve até hoje? Sinceramente... não. Foram mais de 30, com certeza. O meu recorde foi ficar com o mesmo aparelho por sete meses, em 2002. Acho que só consegui porque era o primeiro celular. Geralmente, acabo trocando todo mês. Não acha que esse comportamento é bastante exagerado? Eu acho... Mas quando aparece um modelo bacana eu resisto, acabo comprando. Meus amigos são os que mais reclamam dessa história. Dizem que nunca conseguem decorar meu número, porque nem sempre é possível mudar só de aparelho. Até mesmo eu cheguei a fazer confusão com meu próprio número! Sabe explicar o porquê dessa compulsão? Acho que é uma mania mesmo, uma mania que às vezes acaba me saindo bem caro. Já cheguei a deixar algumas contas sem pagar porque preferi usar o dinheiro para comprar um novo celular. Aí, você acaba parcelando e, quando resolve comprar um outro modelo, ainda está pagando o anterior. Mesmo assim, não resisto a um lançamento. É só me fazer uma oferta boa que acabo comprando mesmo.