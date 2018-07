Celebridades mil

Cada desfile aqui na SPFW tem a sua Madonna, aquela famosa que atrai todos os flashes, que fica todo pescoçando, tentando ver de quem se trata. Glória Maria foi, de novo, a Madonna no desfile de Patrícia Viera (já tinha vivido momentos de fama explícita no da Osklen). No da Raia de Goeye, quem causou furor foi a Danielle Winitz. No desfile da Ellus, o auê foi por causa de Negra Li. Ah... Erick Marmo tava por ali também. Agora, o mundo veio abaixo no desfile da Cori por causa da Gisele Itié (a apresentadora Luiza Mel bem que tentou aparecer, mas não rolou...)