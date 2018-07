Ceia sob encomenda

O período que antecede o Natal é sempre uma correria e ainda é preciso tempo para organizar um dos momentos mais aguardados da festa: a ceia. Para quem não tem lá muita intimidade com a cozinha, a melhor saída é buscar ajuda em diferentes rotisserias e restaurantes que aceitam encomendas. Aqui, alguns deles ensinam a fazer pratos que prometem fazer sucesso no menu de Natal. Disponíveis para encomenda, as ceias da Vinheria Percussi (R. Cônego Eugênio Leite, 523, 3088-4920) trazem criações da chef Silvia Percussi, como a Lasagne di baccalà e o Fagottini di Camembert. No restaurante Osteria Don Boseggia (R. Diogo Jácome, 591, 3842-5590), o chef Luciano Boseggia preparou três tipos de ceias para seus clientes (brasileira, italiana e del mare) e os pedidos podem ser feitos até o dia 19. No Bucatini (R. Abílio Soares, 904) as sugestões do menu de Natal poderão ser degustadas tanto sob encomenda (1 dia de antecedência). RECEITAS Tiramisu da Osteria Don Boseggia 4 porções; 1h INGREDIENTES - Açúcar de confeiteiro 60g gema de ovos 4 queijo tipo mascarpone 500g bolacha tipo champanhe de açúcar fino 1 pacote vinho tipo Marsala 1 cálice café feito extra-forte 200 ml chocolate em pó para confeitar grãos de café para decorar - Reduzido de café: açúcar 6 colherees (sopa) água 120 ml café feito extra forte 200ml PREPARO - Tire as películas das gemas com o auxilio de uma peneira, furando-as e bata vigorosamente junto com o açúcar de confeiteiro até formar um creme espumante, junte aos poucos o queijo tipo Mascarpone sem parar de bate até obter um creme firme (tipo chantilly). Reserve. Junte o café com o vinho Marsalla. Numa travessa, coloque o creme firme reservado suficiente para cobrir, formando uma camada de cerca de 1 cm de espessura, polvilhe chocolate em pó. Umedeça as bolachas na calda (café com vinho) e disponha sobre o creme firme polvilhado. Repita todo processo. Finalize com creme polvilhado com chocolate e leite gelar por cerca de 3 horas. Corte em oito porções iguais. - Reduzido de café: leve ao fogo a água com o açúcar até criar uma calda mole, junte o café e reserve. - Montagem: em pratos individuais, coloque uma Panacotta, decorando com a calda de fruta e ao lado uma porção de Tiramisu, decorando com a calda de café e grãos de café. Lombo ao Molho Mostarda do Bucatini 6 porções; 2h INGREDIENTES - Lombo limpo 1 1/2 quilo vinho branco 1 xícara (chá) suco de limão 4 colheres (sopa) alho amassado 3 dentes cebola grande ralada 1 sal 1 colher (sopa) pimenta do reino a gosto margarina 2 colheres (sopa) Creme: leite 2´ xícaras (chá) farinha de trigo 1 1/2 colher (sopa) gemas 2 mostarda 3 colheres (chá)sal 1 colher (chá) margarina 2 colhers (chá) PREPARO - Coloque o lombo numa tigela, juntamente com o tempero, o vinho, o suco de limão, a cebola, o sal e a pimenta do reino a gosto, cubra com papel filme e deixe descansar na geladeira por 3 horas, depois leve assar. Faggotini Lasagne da Vinheira Percussi 10 porções; 1h INGREDIENTES - Faggotini di camembert: Massa: farinha de trigo 1 quilo ovos 3 pitada de sal 1 Recheio: ricota 300g camembert 500g mascarpone 80g Molho: manteiga 4 colheres (sopa) cebolinha francesa 35g Lasagne al baccala: massa de lasanha fresca 300g bacalhau dessalgado desfiado 200g vinho branco 1 cálice tomates sem pele e sem semente picados 3 cebolas médias picadas 2 alho socado 1 dente azeitonas portuguesas sem caroço 100g molho bechamel 500g azeite 1/2 copo queijo parmesão ralado 2 colheres (sopa) sal e pimenta PREPARO - Faggotini di camembert: para preparar o recheio, misture os ingredientes e recheie a massa, cortada em quadrados e depois fechada como uma trouxinha. Cozinhe em água fervente com sal e sirva com a manteiga derretida e as ervas. - Lasagne al baccala: refogue o alho e a cebola com o azeite, em seguida coloque os tomates, deixe murchar, depois acrescente o bacalhau, regue com o vinho e deixe evaporar, junte as azeitonas, o molho bechamel, verifique o sal e reserve. Cozinhe a massa em abundante água fervente , escorra e monte as camadas com o molho, finalize com o molho e o parmesão, leve ao forno pré aquecido à 180ºC para gratinar.