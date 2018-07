Ceia pode acabar com a festa

À primeira vista, o que se vê diante de uma mesa de Natal é fartura. Mas o que os olhos não enxergam o estômago pode sentir algumas horas depois. São as chamadas bactérias patogênicas, que não alteram o cheiro, nem a cor das comidas, mas se proliferam nos alimentos, principalmente quando expostos durante muito tempo à temperatura ambiente, hábito muito comum nas festas de fim de ano. Quem alerta para os perigos embutidos na ceia é o famoso dr. Bactéria, o biomédico Roberto Martins Figueiredo, especialista em higiene de alimentos e apresentador do quadro ?Tá limpo?, do ?Fantástico?. ?Deixar assados por mais de duas horas em temperatura ambiente pode propiciar neles a multiplicação de microorganismos nocivos à saúde das pessoas. O resultado é que a festa pode acabar em dor abdominal, diarréia ou vômito?, diz. ?Bactéria não tira férias, nem tem espírito de Natal?, alerta. Segundo ele, os cuidados com a ceia têm de começar na hora da compra do alimento. Ao escolher uma ave congelada, por exemplo, é preciso prestar muita atenção no limite máximo de colocação de produtos na gôndola fria. ?Há um risco indicativo, é preciso escolher aqueles que estejam abaixo do gradil?, aconselha. O descongelamento sempre deve ser feito dentro da geladeira, nunca em cima da pia ou da mesa. No cozimento, atenção: aves podem conter salmonela, por isso é importante assar tudinho entre 70 e 80 graus. ?Salmonela dá uma semana de vômito, febre e é muito perigosa para grávidas, crianças até 5 anos e idosos acima de 60.? O dr. Bactéria sugere que não se use maionese caseira, só industrial, por causa dos ovos. ?É uma delícia, mas a salmonela também gosta da maionese caseira e a gente não pode convidá-la para a ceia?, diz. A proposta é servir o prato em uma ?cama de gelo?. ?Coloque a travessa em cima, fica bonito e conserva o alimento.? E atenção: assim que todo mundo terminar de comer, os alimentos devem voltar para a geladeira, e ficar destampados. ?É mito dizer que comida quente estraga geladeira. Errado é cobrir a comida antes de duas horas sob refrigeração.?