As festas de fim de ano são conhecidas pelo excesso de pratos servidos em cada uma das refeições. No entanto, por maior que seja a família, nem sempre o pessoal dá conta de degustar tudo que é oferecido. Como a gente é contra o desperdício de comida, convidamos a chef Carla Elage, do Brilat Eventos e Gastronomia (R. Professor Oswaldo Teixeira, 445, tel.: 3726-4878), para desenvolver, com exclusividade para este último Receituário de 2006, uma ceia de sobras, reaproveitando alguns dos principais itens que sempre acabando ocupando a geladeira em potinhos coloridos, sem que ninguém saiba o que fazer com eles. Carla Elage sabe, e ensina aqui a fazer uma entrada, prato principal e sobremesa. RECEITAS Entrada: salada creme de tender 4 porções; 1 h INGREDIENTES Sobras de tender: quanto tiver; batata: 1kg; maionese: 250g; creme de leite: 1 caixinha; iogurte: 2 copinhos; conhaque: 1 xícara (café); cebolinha verde picadinha: 1 pires de café; sal: a gosto. PREPARO Fatiar e cortar em tiras as sobras de tender. Descascar, cortar em cubos e cozinhar em água e sal 1 kg de batata e deixar esfriar. Colocar em uma tigela a maionese, creme de leite, iogurte, conhaque e sal. Misturar bem. Adicionar a batata e, por último, a cebolinha. Colocar em um travessa e por cima o tender. Prato principal: penne tricolori ao creme de peito de peru ou chester e alho-porro 4 porções; 1h INGREDIENTES Aparas de chester ou peito de peru já assado: quanto tiver; penne tricolori: 1 pacote; creme de leite fresco: 500 ml; alho-porro: 1; manteiga: 50g (1/4 tablete); sal a gosto. PREPARO Desfiar as aparas de chestes ou peito de peru já assados. Cortar o alho-porro bem fininho. Colocar em uma panela com a manteiga e refogar. Adicionar o creme de leite, o sal e o peru ou chester desfiado. Na hora de servir, jogar sobre a massa cozida "al dente". Sobremesa: pavê de panetone com frutas secas 4 porções; 1h INGREDIENTES Sobras de panetone: quanto tiver; sorvete de creme: 1 pote; frutas secas variadas e picadas; nozes, amêndoas, avelãs, damasco, uva passa, etc. PREPARO Picar a sobra do panetone em cubos de 4 centímetros. Deixar fora da geladeira o pote de sorvete de creme para amolecer. Em um compoteira de vidro ou cristal, colocar camadas de sorvete, panetone, nozes picadas, sorvete, panetone, nozes..até finalizar. A última camada deve ser de sorvete, guarnecer com nozes. Levar ao freezer