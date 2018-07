O Ibama embargou para visitação turística todas as cavernas do Vale do Ribeira, sul de SP, entre elas a Caverna do Diabo. O embargo foi determinado porque a Fundação Florestal, órgão que gerencia os parques, não teria elaborado plano de manejo espeleológico dos locais - o que lhe rendeu multa. A medida foi tomada no dia 20 e pegou de surpresa prefeitos e agências de turismo.