Cava desativada vira pesqueiro em Tremembé

Mauro Fortes, um dos donos do Areião Santa Cruz (que funciona em local legalizado), estima produzir areia no local por mais dois anos. Por precaução, ele comprou uma área fora do "direito minerário" e espera uma possível mudança do zoneamento para trabalhar no local. A Cetesb afirma que é arriscado apostar na ampliação da zona minerária.