Católicos saúdam beatificação em Cuba

A revista católica Espaço Laico saudou o apoio do presidente cubano Raúl Castro à beatificação do padre José Olallo Valdés, realizada no último sábado em Cuba. Trata-se da primeira beatificação em mais de 500 anos de catolicismo na ilha. Segundo a publicação, isso mostra ser possível o entendimento entre a Igreja Católica e o governo comunista. O presidente assistiu à cerimônia de quase três horas em Camagüey (530 km de Havana). Padre Olallo era membro da ordem dos Hospitalários San Juan de Dios e consagrou sua missão aos doentes.