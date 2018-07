A Secretaria da Saúde da Bahia informou que do início do ano ao fim da segunda semana de março foram notificados 26.597 casos de dengue, avanço de 291% com relação ao mesmo período de 2008. Também foram registradas 535 suspeitas das formas graves da doença (das quais 184 confirmadas). Foram 28 mortes no Estado. Há outros 29 casos sendo investigados.