Casos de gripe devem ser separados

O Ministério da Saúde recomendou que Estados e municípios separem na emergência de hospitais pacientes com sintomas de gripe e outros problemas respiratórios dos demais, mesmo que para isso seja preciso montar tendas de atendimento. O secretário de Atenção à Saúde, Alberto Beltrame, afirmou que o ideal é estabelecer duas portas para receber pacientes na emergência. "Nos casos em que essa divisão não é possível, a saída é montar tendas." Acompanhe as últimas notícias da pandemia e saiba como o vírus age A medida é importante para garantir o atendimento mais rápido e evitar que pacientes com outros problemas de saúde tenham contato com pessoas com sintomas da gripe suína. Instituições do Rio Grande do Sul já começam a atender suspeitos de gripe em contêineres especialmente montados para esse fim. Em Minas, parte dos hospitais montaram serviços específicos na emergência para atender só pacientes com sintomas de problemas respiratórios. O diretor de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Eduardo Hage, afirmou ser importante que pacientes com risco de agravamento da doença, como crianças menores de 2 anos e pessoas portadoras de doenças como diabetes e insuficiência respiratória, sejam atendidos o mais rápido possível. Desde a semana passada, a lista de doenças consideradas de risco para agravamento da gripe passou a incorporar a obesidade mórbida. Para Hage, todas essas medidas são úteis para evitar casos graves de gripe suína. "Esse agora é nosso maior objetivo." Em sua avaliação, não há mais razão para suspensão de aulas, suspensão de eventos coletivos quando há sintomas da doença. "Isso não vai ajudar a evitar a propagação." De acordo com ele, não há mais medidas efetivas para afastar o risco de casos novos. "Nossa meta é tratar casos graves e fazer o possível para evitar mortes." Ao contrário do que ocorria no começo da epidemia, agora não são mais contabilizados todos os casos da doença. E os testes para confirmar A(H1N1) estão restritos a casos graves. "A saída será usar como parâmetro as mortes apenas contabilizadas dentro do grupo de pacientes com casos graves." Hage explica, porém, que a tarefa não é tão fácil. É preciso, por exemplo, estabelecer critérios para saber se a morte foi provocada pela gripe ou não. Isso evitaria um fenômeno semelhante ao que ocorre na Argentina, onde foi anunciado ontem um total de 165 mortes. Lá, há suspeita de que parte das mortes atribuídas à gripe suína tenham sido causadas por outros distúrbios. Nesta semana, numa reunião de chefes de Estado, a ideia é discutir parâmetros para fazer a avaliação. "A meta é criar um padrão único", completou Hage. Desde ontem, emissoras de TV e rádio passaram a veicular nova etapa da campanha do Ministério da Saúde com informações sobre a gripe suína. REGIÃO SUL No Rio Grande do Sul, as prefeituras de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, e Barra do Quaraí, na fronteira com Uruguai, decretaram situação de emergência para enfrentar possíveis surtos da gripe suína. Em São Gabriel e Itaqui, municípios do sudoeste do Estado que haviam recorrido à mesma medida em junho, os decretos já foram revogados. O prefeito de Uruguaiana, Sanchotene Felice, justificou sua decisão pela necessidade de agilizar a compra de medicamentos e equipamentos e contratação de médicos.