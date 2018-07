Caso do Recife expõe temor pela imagem de intolerância

"Mas o médico é abortista!", protestou, na plateia, um participante do 2º Encontro Brasileiro de Legisladores e Governantes pela Vida, quando o deputado Zenaldo Coutinho (PSDB-PA) leu documento que encaminharia ao arcebispo de Recife e Olinda, dom José Cardoso Sobrinho, em que pedia a revisão da excomunhão da mãe da menina de 9 anos submetida a aborto e da equipe médica. "Ele trabalha, na rede pública, em um setor de aborto legal", respondeu o parlamentar. A discussão girava em torno do obstetra Rivaldo Albuquerque, católico que trabalhou na interrupção da gravidez e participou da criação do serviço de atendimento a vítimas de violência sexual do Recife. O episódio mostrou como católicos encaram diferenças entre fidelidade à religião e a vida real. "Este episódio gerou conflitos. Entre a lei brasileira e o Direito Canônico, entre o direito à vida da menina e dos fetos. Levei em conta o efeito na sociedade quando decidi encaminhar o documento", diz Coutinho, advogado estudioso das leis da Igreja. O caso da menina evidenciou a distância entre as duas regras. Mas os argumentos de Coutinho, não convenceram Fátima Miguel, do Movimento Pró-Vida do Espírito Santo. "A família da menina é de pessoas ignorantes. Mas temos certeza de que médicos e enfermeiros não tinham conhecimento? Acho imprudente fazer tal pedido (pela revisão da excomunhão)", disse Fátima durante o encontro de ativistas dos movimentos contra o aborto, realizado quarta-feira na Câmara. Outro deputado católico, o pediatra Talmir Rodrigues (PV-SP), discordou de Coutinho. "É questão da Igreja. Quem sou eu para mudar?" Talmir reclama do posicionamento da mídia em relação a temas como aborto e pesquisa com células-tronco. "A mídia tem de ser mais neutra", diz. Militante da descriminação do aborto, a socióloga Regina Jurkewicz, doutora em Sociologia da Religião, diz que a Igreja "deve ter disciplina interna, orientar", mas não impor uma lei que se sobreponha ao direito laico. Uma das coordenadoras do Católicas pelo Direito de Decidir, diz que o grupo não se sente em conflito com a Igreja. Segundo ela, a punição do aborto com excomunhão tornou-se consenso na Igreja há cerca de 150 anos, mas sempre foi debatida por teólogos. "O aborto é questão disciplinar. Na Idade Média, o adultério recebia punição mais forte que o aborto." No seminário de quarta, com exceção de Coutinho, que não se manifestou sobre o aborto, políticos foram unânimes na condenação do aborto. "Uma violência não se resolve com outra violência", foi o argumento mais ouvido. Os militantes presentes discordam da permissão legal em caso de estupro. No máximo, aceitam aborto caso haja risco para a mãe. No caso de Recife, sustentam que o risco não estava comprovado. Antes da discussão sobre aborto e excomunhão, o teólogo Leonardo Boff, ao comentar a proibição de rezar missa imposta ao deputado e padre Luiz Couto (PT-PB) pela diocese da Paraíba, chamou atenção para a distância entre o discurso doutrinário e o chamado discurso pastoral, de aconselhamento dos padres aos fiéis. "Há farisaísmo nesse duplo discurso, que tem efeito devastador na África, assolada pela aids e onde a Igreja condena a camisinha." Na Câmara, o resultado do embate foi que Coutinho enviou o pedido formal ao arcebispo. Aguarda resposta. FRASES Leonardo Boff Teólogo "Há farisaísmo nesse duplo discurso, que tem efeito devastador na África, assolada pela aids e onde a Igreja condena a camisinha"