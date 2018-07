O risco de uma epidemia de dengue colocou em alerta moradores de São José da Lapa (MG). O município faz divisa com Vespasiano, onde foi registrado o maior índice de infestação do mosquito transmissor da doença neste ano. São 127 notificações. Moradores e agentes de saúde fizeram mutirão para diminuir focos do mosquito.