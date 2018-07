Casal Renascer é condenado nos EUA

O casal Estevam e Sonia Hernandes, líderes da Igreja Renascer em Cristo, foram condenados ontem por um tribunal de Miami, nos EUA, a dez meses de punição por terem tentado entrar com dinheiro não declarado no país em 9 de janeiro. Do total da pena, cinco meses serão cumpridos em uma prisão federal da cidade e os outros cinco em prisão domiciliar, além de dois anos sob liberdade vigiada, período no qual não poderão deixar os EUA. "Eu gostaria de declarar aqui, em frente a todos, que estou profundamente arrependida", disse Sonia Hernandes em português, sendo suas palavras logo em seguida traduzidas para inglês por um intérprete. Seu marido afirmou que causou sofrimento a "milhões de pessoas" que acreditam na igreja. Em junho, o casal Hernandes fechou um acordo com a Justiça americana para evitar julgamento por júri popular. Assim, confessou ter cometido crimes relacionados a evasão de divisas e garantiu uma pena menor. Se tivessem ido a júri, poderiam ter sido condenados a dez anos de prisão. A sentença proferida pelo juiz Federico Moreno, da Flórida, da Corte Federal dos Estados Unidos, provocou muito choro no casal Estevam e Sonia e nos fiéis da Igreja Renascer que lotaram a sala do julgamento para levar orações e apoio a seus líderes. NA BÍBLIA Depois de ponderar as argumentações do promotor público e dos advogados de defesa, o juiz decidiu pela pena mínima para esse tipo de crime: os dez meses de pena. Além disso, o juiz determinou o confisco dos US$ 56.367 apreendidos no momento da detenção do casal, no Aeroporto de Miami, e mais uma multa de US$ 30 mil para cada um. Parte do dinheiro no momento da prisão, segundo os policiais americanos, estava dentro de uma Bíblia. "Não estou levando em consideração as fraudes no Brasil", esclareceu o juiz moreno. "Deixo isso com as autoridades brasileiras." Ele permitiu que os membros da família se reunissem para decidir como prefeririam a punição: se cumprir primeiro a prisão no centro de detenção e depois a prisão domiciliar ou o inverso. Os advogados de defesa ponderaram que, por terem filhos, não seria justo que os dois cumprirem as penas no presídio simultaneamente. Propuseram, então, o cumprimento alternado das penas por Estevam e Sonia. O juiz aceitou a proposta e também permitiu que eles passassem um último final de semana junto com os filhos em liberdade.Assim, ficou determinado que o apóstolo Estevam Hernandes começa a cumprir sua pena no presídio federal na semana que vem. Como o juiz descontou os dez dias em que o casal ficou detido no Centro de Imigração do Krome, o total da pena em reclusão é de 140 dias. Portanto, ele deixa a cadeia em 20 de janeiro de 2008. Enquanto isso, Sonia cumpre a prisão domiciliar e, a partir de 21 de janeiro de 2008, vai para o presídio, quando Estevam volta para casa para cumprir a prisão domiciliar. Sonia e Estevam fizeram um apelo sentimental ao juiz. Sonia admitiu a culpa, mas enfatizou que tanto ela como o marido não são perigosos e não precisariam cumprir a pena num presídio. Pediu ainda que juiz fosse "humano" e não lhes aplicasse uma pena severa. O juiz respondeu que nada poderia fazer porque os dois infringiram a lei ao mentir sobre os dólares, o que representa uma ofensa federal pelas leis dos EUA.