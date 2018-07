Casal completa 81 anos de matrimônio

O espanhol Luiz Perez Galindo, de 101 anos, e Julieta Paganassi Perez, de 100, completaram anteontem 81 anos de casamento (bodas de cacau). Algo raro nos dias atuais, quando casais mesmo jovens se separam pouco depois da união. Luiz e Julieta moram em Monte Alto, na região de Ribeirão Preto - onde se conheceram na adolescência - sob os cuidados zelosos de dois dos sete filhos (apenas um morreu): Jandira, de 72 anos, a única que não se casou, e Dorival, de 65. O casal teve ainda 22 netos, 30 bisnetos, 6 trinetos e 1 tataraneto de 2 anos. A festa pela união do casal Perez foi modesta, promovida pelos dois filhos e alguns vizinhos. A grande comemoração que Jandira planeja para o casal deverá ocorrer em 20 de janeiro, quando o pai completará 102 anos. Luiz nasceu em Almería, na Espanha, e depois imigrou para o Brasil. Conheceu Julieta, que nasceu em Pirassununga, mas o pai dela, italiano, não queria a união porque Luiz era espanhol. Ontem, apesar da avançada idade, ela afirmou: "Me lembro quando ele veio me pedir em namoro ao meu pai." Apesar de tudo, se casaram e foram felizes. "Tivemos uma vida maravilhosa!" E Julieta trata logo de avisar: "Ainda não estamos caducos, não." Luiz tem pouca mobilidade e fala pouco, mas Jandira garante que a memória do pai sobre o passado continua boa. Ele é mais dependente de cuidados que Julieta, que só não toma banho sozinha, já que em maio teve uma queda. Segundo a filha, a mãe esquece algumas coisas, não reconhece algumas pessoas, mas fala bem da juventude e identifica os parentes. "Às vezes ela fala para o meu pai que devem ir embora para a casa deles, talvez se lembrando da casa onde passaram a juventude", explica Jandira. Luiz foi roceiro e há pelo menos três décadas vive com Julieta numa casa no bairro Califórnia. No passado, o casal teve um sítio, comprado com muito suor. Na infância, eram vizinhos. Cresceram, se casaram e hoje, aposentados, curtem a velhice juntos, demonstrando o velho amor.