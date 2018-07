Casado recorre ao Disque-Aids

De acordo com um levantamento realizado pelo Centro de Referência de DST/Aids do Estado de São Paulo com base nas 4,4 mil ligações feitas no último ano ao Disque-Aids (serviço telefônico de informações sobre a doença), um em cada três homens que acionam o número é casado. O estudo foi divulgado ontem. "Os dados permitem interpretar que são homens que tiveram relação extraconjugal e estão com receio de ter sido infectados pelo vírus HIV", avalia a diretora de prevenção do Centro, Elvira Filipe. Em sua tese de doutorado, defendida na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, a médica Naila Santos verificou, após realizar 2.500 entrevistas, que 50% das pacientes soropositivas tinham um único parceiro na ocasião da infecção e 40% eram casadas.