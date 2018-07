Casa Mário de Andrade inaugura mostra sobre a peça Macunaíma

Foto mostra primeira encenação da peça sobre Macunaíma Foto: Mirtes Mesquita/Acervo

Lembrar do escritor paulistano Mário de Andrade é ligar imediatamente o nome à obra - no caso, ao livro Macunaíma, um dos clássicos da Literatura nacional. Comemorando os 90 anos da publicação da história do "herói nacional", a Casa Mário de Andrade inaugura neste sábado, 6, uma mostra sobre a peça Macunaíma, de Antunes Filho, montada pela primeira vez em 1978.

A exposição 'Macunaíma: uma experiência teatral' é baseada no acervo de Mirtes Mesquita, atriz da primeira montagem da peça. Neste sábado, Mirtes fará um relato, às 16h, sobre a experiência da adaptação, pelo Grupo de Arte Pau Brasil, da obra para o palco. Ela vai abordar a pesquisa e os exercícios utilizados no estudo do índio e da mestiçagem brasileira.

A mostra contém o roteiro original, ilustrações, programas, cartazes, objetos, fotos e áudios da montagem da época no Teatro São Pedro, em São Paulo, e da apresentação em Nova York, nos EUA.

Serviço

Exposição Macunaíma

Casa Mário de Andrade

Rua Lopes Chaves, 546 - Barra Funda, São Paulo - SP

De 6 a 31 de agosto, terça a sábado, das 10h às 18h