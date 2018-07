Cartórios e Justiça fornecem as informações

A compilação de dados do Registro Civil é realizada todos os anos pelo IBGE com base nas informações colhidas nos 6 mil cartórios e 4 mil Varas de Família. Em 2007, os tabelionatos de notas passaram a integrar o grupo de fontes que informa o IBGE por meio de questionários. Os dados do Estado de São Paulo foram incorporados ao trabalho por meio de convênio do IBGE com a Fundação Sistema Estadual de Análises de Dados (Seade), que coletou e apurou as informações. Os dados são ainda mais úteis nos períodos entre censos. Por outro lado, a subnotificação de nascimentos e óbitos é um limitador para cálculos diretos dos indicadores demográficos, principalmente nas regiões menos desenvolvidas.