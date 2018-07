Carros terão que se adequar

Também está na pauta do Conama uma resolução que tem o objetivo de melhorar a qualidade do ar nas cidades do País. A norma trata da adequação que veículos leves terão de fazer para reduzir a emissão de alguns tipos de poluentes provenientes dos escapamentos - como monóxido de carbono e material particulado. A resolução integra o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). De acordo com a resolução, que deve ser votada hoje ou amanhã, os veículos movidos a diesel terão até o dia 1º de janeiro de 2013 para atender aos novos limites máximos de emissão de poluentes. Já os modelos novos movidos a gasolina terão de se adequar até 1º de janeiro de 2014 e os demais, a partir de 1° de janeiro de 2015.