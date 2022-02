Carlinhos Brown lança novo álbum 'Sim.Zás', com parcerias antigas

O cantor baiano em foto de divulgação do novo álbum. Foto: Instagram/@carlinhosbrown

O cantor Carlinhos Brown lançou o seu novo álbum, Sim.Zás, na sexta-feira, 18. O disco tem a colaboração de antigos parceiros e nomes clássicos da MPB, como Marisa Monte, na música Tema de Amor, e Arnaldo Antunes, em Amantes Cinzas.

Entre as seis canções e uma rítmica que compõem o disco, os músicos Michael Sullivan e Junior Meirelles também estão entre as parcerias.

“O compositor, cantor e multi-instrumentista faz um convite para o festejar em casa, trazendo a “rememorização de um carnaval que, mesmo pedindo silêncio nas ruas, existe em nós, e só se renova com enorme frescor”, diz publicação feita pela equipe do artista no Instagram.

Até então, o trabalho mais recente de Carlinhos Brown era o single Mexe a Cabeça, lançado em parceria com Ivete Sangalo, em dezembro de 2021.

Em publicação no Twitter, Sim.Zás foi descrito como “o presente carnavalesco de Carlinhos Brown para os fãs, neste fevereiro de 2022”.