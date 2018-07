Carla Regina, de 29 anos, atriz

"Antes queria casar, ter vários filhos, encontrar o parceiro ideal. Hoje sei que o difícil é encontrar alguém que coloque você para cima. Quando aparece, agarro com unhas e dentes. Foi o que fiz quando conheci meu atual namorado (o médico Malcolm Montgomery). Quando era bem mais nova, acreditava na beleza natural, não curtia estética. Hoje estou mais voltada para o trabalho, me cuido mais, sou bem mais vaidosa. Filhos, agora, nem pensar. Quero aproveitar bastante a vida antes de me tornar mãe. Se, na adolescência, qualquer piadinha ou crítica me derrubava, agora isso não vira mais um drama na minha vida. Antigamente era imediatista, tudo tinha de acontecer naquele momento. Hoje ajo com mais cautela."