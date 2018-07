Carimbando o passaporte

Os estilistas membros da ABEST (Associação Brasileira de Estilistas), que estão com suas criações expostas no FWHouse, já reforçaram o cafezinho para receber a visita de compradores estrangeiros. Para esta edição, a ABEST e a APEX-Brasil trazem 20 compradores de algumas das melhores e mais renomadas lojas multimarcas internacionais. Estão confirmadas as presenças das lojas americanas Bergdorf Goodman, Tobe, Rush, Ultimo, Scoop, da belga Yeung, das inglesas Boutiqueye e Feathers, das gregas Felous Fashion Group e Carouzos, da portuguesa Loja das Meias, das italianas Alan Journo, Elio Ferraro, da alemã Jades, da francesa Le Gran Bazar, da libanesa Al Houssami e da Etoile, de Dubai.