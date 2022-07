Cardi B lança 'Hot Shit' em parceria com Kanye West e Lil Durk

Cardi B lançou música 'Hot Shit' com Kanye West e Lil Durk. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Cardi B lançou nesta sexta-feira, 1º, a música Hot Shit, feita em parceria com os rappers Kanye West e Lil Durk. A canção havia sido anunciada durante o BET Awards deste ano.

No entanto, a música não ganhará um clipe. Em transmissão ao vivo realizada no Instagram, a rapper disse aos seus fãs que chegou a pensar em cancelar o lançamento, mas decidiu que a música sairia apenas com a arte da capa.

"Sabe quando você faz divulgação? Eu não sinto que quero fazer muita coisa desta vez, porque estou tão exausta com todo mundo, cansada das pessoas não fazerem seus trabalhos corretamente, cansada das pessoas fazendo as coisas do jeito delas. Estou cansada."

A rapper estava há mais de um ano sem lançar música e acredita que Hot Shit se sairá bem mesmo sem divulgação e clipe. "Eu amo a música. É algo que vocês nunca ouviram de mim antes."

Ouça: