Cardi B exclui Twitter e Instagram após discutir com fãs sobre o Grammy

Cardi B deletou a conta do Twitter e do Instagram após discutir com fãs sobre o Grammy 2022. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Após receber críticas por não comparecer à cerimônia de premiação do Grammy 2022, a rapper Cardi B excluiu a conta no Twitter e no Instagram. A artista discutiu e se irritou com os fãs que começaram a falar sobre seus filhos nas publicações.

Antes de deletar a conta no Twitter, a Billboard salvou os últimos tweets da cantora: "Eu estou excluindo meu Twitter. Por Deus, eu odeio essa base de fãs idiota. Vocês estão xingando meus filhos porque vocês achavam que eu iria pro Grammy e não fui, que p**** é essa? Quando eu dei a entender que ia? Não aguento estupidez e tenho que me proteger”.

A rapper foi indicada na categoria de Melhor Performance de Rap, com a música Up. "Eu não vou para uma premiação se eu não tenho uma música nova para apresentar ou se meu álbum ainda não saiu", escreveu em outra publicação.

Ela também comentou que já havia postado nos stories do Instagram que estava em sua casa, em Nova York, e não em Las Vegas, cidade onde ocorreu o Grammy.