Capital Inicial anuncia datas da nova turnê '4.0' que começa no Rio

'O show que preparamos é inacreditável', diz Dinho Ouro Preto. Foto: Leo Aversa

A banda Capital Inicial divulgou 13 datas da nova turnê comemorativa, intitulada 4.0. Com início no Palco Mundo do Rock in Rio, em 9 de setembro, o show de quarenta anos de história do grupo traz um repertório que abrange faixas preferidas dos fãs, novidades e versões inéditas dos clássicos hits.

“Os shows do Capital, ao longo desses anos, sempre foram intensos e continuam assim, sendo uma celebração, uma catarse. Foi uma cumplicidade que desenvolvemos com os fãs e, com uma data tão especial como essa, acho que tudo será amplificado", disse o vocalista Dinho Ouro Preto.

O músico destacou que a banda fará poucos shows da turnê. "O show que preparamos é inacreditável, a direção de arte é do Batman Zavareze, as luzes do Cesio Lima, a parte visual já é de tirar o fôlego. Essa turnê é uma das coisas mais ambiciosas que já colocamos de pé. Serão poucos shows e acredito que isso deixa mais irresistível tudo o que estamos preparando, o cenário, as luzes, a produção. É imperdível", ressaltou.

O espetáculo conta com direção musical de Dudu Marote, produção executiva de Fernando Tidi, direção geral de Luiz Oscar Niemeyer e direção executiva de Luiz Guilherme Niemeyer.

A direção de arte é assinada por Batman Zavareze, projeto de iluminação por Cesio Lima, direção de animação por Eduardo Souza e direção de fotografia por Márcio Zavareze. Os arranjos são da própria banda com Dudu Marote.

As vendas dos ingressos serão anunciadas em breve.

Confira as datas disponíveis abaixo:

9/9 - Rio de Janeiro (RJ) - Rock In Rio

1/10 - Porto Alegre (RS) - Auditório Araújo Viana

7/10 - São Luis (MA) - Shopping da Ilha

8/10 - Teresina (PI) – Theresina Hall

11/10 - Ribeirão Preto (SP) - Taiwan Centro de Eventos

16/10 - Salvador (BA) - Concha Acústica

18/11 - São Paulo (SP) - Espaço Unimed (EDA)

25/11 - Sorocaba (SP) - Clube Campestre de Sorocaba

26/11 - Curitiba (PR) - Prime Rock Festival Pedreira Paulo Leminski

4/2 - Florianópolis (SC) - P12 Parador Internacional

11/2 - Rio de Janeiro (RJ) – Jeunesse Arena

25/3 - Belo Horizonte (MG) - ExpoMinas

15/4 - Brasília (BSB) - Estádio Mané GarrinchaTheresina Hall