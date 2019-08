Capacete de Darth Vader é leiloado entre itens de Hollywood avaliados em US$ 10 mi

Figurino de Darth Wader para Star Wars - O Império Contra-Ataca será leiloado Foto: Lucas Films

LOS ANGELES, EUA - O capacete e a máscara usados pelo personagem Darth Vader no filme Star Wars V - O Império Contra-Ataca é uma das maiores atrações de um leilão com relíquias de Hollywood avaliadas num total de US$ 10 milhões.

O conjunto de máscara e o capacete estava entre os vários utilizados pelo ator David Prowse, que interpretou o vilão no segundo episódio da saga espacial lançado em 1980, e que poderá ser adquirido em setembro.

"O preço de catálogo estimado é entre US$ 250 mil e 450 mil, e você nunca sabe a quanto chegará ... Pode muito bem exceder esse valor ", disse Zach Pogemiller, da casa de leilões Profiles in History.

"Star Wars sempre faz sucesso. Mas nunca esteve tão em alta como agora, com mais uma sequência da franquia a ser lançada agora", afirmou.

O leilão chamado Icons and Legends of Hollywood (Ícones e Lendas de Hollywood, em tradução livre) será realizado nos dias 25 e 26 de setembro em Los Angeles e os organizadores acreditam que os mil lotes sejam arrematados por mais de US$ 10 milhões.

Entre os itens que serão vendidos está o vestido usado pela dublê da atriz Judy Garland em O Mágico de Oz, de 1939, avaliado em US$ 500 mil.

Outro destaque é o protótipo do veículo lunar utilizado no filme de 007 - Os Diamantes São Eternos, que pode ser vendido por mais de US$ 600 mil.

Também estarão a venda um vestido utilizado pela personagem Rose, interpretada por Kate Winslet, em Titanic, assim como o que restou do carro modelo DeLorean atingido por um trem em De Volta para o Futuro III . AFP