Cantor sertanejo Maurílio morre aos 28 anos

O cantor Maurílio, conhecido por formar dupla com a cantora Luiza, morreu na tarde desta quarta-feira (29) em um hospital de Goiânia. Ele tinha 28 anos e estava internado depois de sofrer as consequências de uma doença chamada tromboembolismo pulmonar. Maurílio estava internado desde a madrugada de 15 de dezembro. Ele passou mal durante a gravação de um DVD, quando caiu no palco e foi socorrido pelo produtor e por Luiza.

Maurilio Ribeiro, da dupla com Luiza Foto: Instagram

Um boletim médico já havia informado que Maurílio havia tido uma piora no quadro clínico nas últimas 12 horas. O médico, Wandervan Azevedo, informou que ele chegou a ter três paradas cardíacas e precisou ser sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Tromboembolia pulmonar é a uma obstrução dos vasos da artéria pulmonar. A ocorrência provoca um coágulo que pode ir para o pulmão, coração ou cérebro, bloqueando o fluxo do sangue.

Maurílio sofreu uma lesão renal e passou a ser submetido à hemodiálise. No dia 17, a sedação foi suspensa para os médicos avaliarem suas condições neurológicas e, no dia depois, o hospital informou que ele vinha melhorando. Um dia depois, passou a respirar espontaneamente e a esposa, Luana Ramos, chorou de emoção ao vê-lo melhor. Mas seu quadro começou a piorar. Os problemas respiratórios chegaram no domingo, remédios foram trocados, mas, na terça, Maurílio teve mais dificuldades, e seu quadro se tornou irreversível.

Maurílio Ribeiro é de Imperatriz, cidade do Maranhão, e Luiza de Belo Horizonte (MG). Eles formaram a dupla sertaneja em 2016. Se conheceram no dia em que ela estava passando férias em Imperatriz e o chamou ao palco para cantarem juntos durante o aniversário de uma amiga em comum. Eles ficaram conhecidos cantando cantando S de Saudade, que conta com a participação de Zé Neto e Cristiano.

A gravadora Som Livre, que havia contratado a dupla Maurílio e Luiza, publicou uma nbota de pesar no início da noite desta quarta-feira (29). Ela diz o seguinte: "A Som Livre lamenta profundamente a precoce partida do cantor Maurílio, um dos nomes mais promissores da nova geração do sertanejo. Prestamos nossos sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e fãs. O cantor, que integrava o cast da Som Livre desde 2019 ao lado de Luiza, deixa sua marca no cenário da música brasileira por meio de suas canções e de seu carisma único e especial. Em sua curta, porém memorável trajetória, destacam-se o single S de Saudade, parceria com Zé Neto & Cristiano, e colaborações com nomes como Alcione, Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Dilsinho e Dennis DJ. Lembraremos com muito carinho e saudades dos bons momentos, que todos nós da Som Livre tivemos a felicidade de fazer parte."