Cantor Agnaldo Timóteo é transferido de Salvador para o HC em SP

Agnaldo Timóteo. Foto: Iara Morselli

O cantor Agnaldo Timóteo, de 82 anos, foi transferido do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, para o Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo, na manhã deste sábado, 8, um dia após os médicos alertarem para piora do quadro clínico do músico.

Segundo informações do HGRS, a família do artista conseguiu reservar um leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HC. Em razão dos riscos de transporte, ele foi intubado e respirou com auxílio de aparelhos. O voo partiu da capital bainana por volta das 7h30 da manhã.

Agnaldo Timóteo foi internado na tarde do dia 20 de maio, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, interior da Bahia, por volta das 16h.

Ao dar entrada no centro médico, o cantor estava com pressão alta, vômito e glicemia baixa. Ele foi transferido para o Hospital do Oeste da Bahia na noite do mesmo dia. Além disso, o filho Márcio Timóteo disse ao E+ no dia 21 de maio, que o músico foi diagnosticado com Acidente Vascular Cerebral (AVC). No mesmo dia, ele foi transferido para a UTI do HGRS em uma aeronave cedida pelo governo do Estado, onde permaneceu até a manhã deste sábado.

"Devido aos riscos do transporte, ele foi intubado e colocado em respiração por aparelhos. Toda equipe do HGRS, em Salvador, está em vibrações positivas pela recuperação do mesmo. Em São Paulo, ele terá o acolhimento de seus familiares com mais facilidade pela menor distância com o Rio de Janeiro", destacou em nota o hospital de Salvador.

O problema de saúde fez com que Agnaldo Timóteo precisasse cancelar um show agendado na cidade baiana Santa Rita de Cássia.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o músico apareceu deitado na cama do hospital e mandou um recado aos fãs.

Piora no quadro clínico

Em 27 de maio, a saúde de Agnaldo Timóteo se agravou. Foi diagnosticado com infecção urinária e outras complicações, precisando respirar com a ajuda de aparelhos e também entrou em coma induzido. Dias depois, os sedativos começaram a ser retirados e voltou a respirar sem o auxílio de aparelhos.

No domingo, 2, o quadro clínico do cantor estava estável, mas ele não tinha se adaptado à dieta via oral.

Na segunda-feira, 3, ele apresentou um quadro de confusão mental, segundo informou o boletim médico divulgado na ocasião. "[Timóteo] Apresenta um quadro de desorientação flutuante compatível com delirium (confusão mental comum em idosos hospitalizados)", esclareceu a nota.

Na quinta-feira, 6, o Hospital Geral Roberto Santos informou que o músico tinha autorização médica para ser transferido de Salvador para São Paulo.

No entanto, o cantor apresentou retrocesso do padrão neurológico na sexta-feira, 7, informou a assessoria de imprensa do HGRS, onde estava internado. O boletim médico divulgado pelo hospital informava que quadro do cantor era crítico. Neste sábado, foi transferido para São Paulo.