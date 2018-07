A candidíase é causada por fungos que podem ser encontrados na região genital e anal e passam a provocar irritação. Esta situação pode ocorrer quando a pessoa está usando medicamentos como antibióticos ou imunossupressores, ou em função de mudanças hormonais. Portanto, não é infecção de caráter sexual de transmissão, sendo mais relacionada a aspectos comportamentais (no caso do homem, a presença de prepúcio sem operação de fimose favorece o ambiente para a Candida se desenvolver). Os sintomas habituais são: irritação e vermelhidão local, com coceira e, nas mulheres, corrimento branco com grumos. Para tratar é importante ter certeza do diagnóstico. O tratamento se faz com medicações tópicas (cremes para a pele ou para vagina) ou por via oral, com elevada eficácia. O importante é evitar situações que proporcionam seu aparecimento ou a piora do quadro, como evitar relação sexual durante a infecção e evitar o uso de absorventes.