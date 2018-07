O governo canadense resolveu restringir o acesso da imprensa e de ambientalistas às áreas onde ocorre atualmente a temporada de caça a focas. A cota de animais mortos nesta temporada é de 275 mil. Ontem, um navio quebra-gelo da guarda costeira canadense bateu no barco de um grupo ambientalista no Golfo de St. Lawrence, no leste do país.