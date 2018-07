Mais de mil mulheres de Belém, no Pará, reuniram-se ontem na Estação das Docas para participar do evento Mil Mães Amamentando às Margens da Baia do Guajará. Organizada pela Associação Amigos da Amamentação e pela Santa Casa de Misericórdia do Pará, a campanha visava a discutir a importância do aleitamento para a saúde