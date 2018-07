Caminhão da mata atlântica

"A mata atlântica é aqui - exposição itinerante do cidadão atuante", projeto da Fundação SOS Mata Atlântica, passou por São Paulo no mês passado. Cerca de 2.500 pessoas participaram das atividades voltadas para a conscientização ambiental em Itu, Campinas, Piracicaba e Bauru. O projeto consiste em um caminhão que percorre as cidades. Desmontado, ele se torna um palco onde são apresentadas peças com temática socioambiental. O público-alvo principal da SOS são as crianças, que fazem visitas guiadas com as escolas. Monitores conversam com elas, mostrando a importância da preservação ambiental de forma lúdica. A SOS também colhe amostra da água dos rios e córregos das cidades percorridas. Em Itu, o Rio Tietê teve qualidade considerada aceitável. Em Piracicaba, o Rio Piracicaba foi reprovado. A exposição já passou por cidades no Mato Grosso. A próxima parada do caminhão é Chapecó (SC), entre 5 e 9 de agosto. Depois, vai para Curitiba (PR), Paranaguá (PR) e Registro (SP). A ONG avisa com antecedência as secretarias de educação dos municípios, para que organizem as visitas guiadas das escolas. Mais informações pelo 0xx11 3055-7888.