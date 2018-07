Caminhada com segurança

Existem, atualmente, mais de 1,5 mil empresas de turismo de aventura. No entanto, 10% delas estão irregulares, revela levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta). No site www.aventurasegura.com.br, há uma lista das 185 operadoras cadastradas no Programa Aventura Segura, uma parceria da Abeta com o Ministério do Turismo e o Sebrae Nacional. Faz parte dessa campanha a divulgação dos 10 mandamentos do turista, na hora de escolher uma operadora: 1. Verifique se a empresa está formalizada e tem alvará de funcionamento. 2. Certifique-se de que a operadora oferece seguro que cubra as atividades de aventura na natureza. 3. Veja se a empresa conhece e aplica as normas técnicas brasileiras de segurança para a atividade que oferece. 4. Cheque se os equipamentos estão em boas condições de uso. 5. Pergunte se o guia do passeio é capacitado e está preparado para atender aos primeiros socorros. 6. Confira o estado do estojo de primeiros socorros e carregue na mochila seus remédios específicos. 7. Garanta que a agência ofereça informações necessárias para poder avaliar com exatidão se o roteiro é indicado para seu nível. 8. Lembre-se: sempre que tirar os pés do chã, esteja de capacete, e sempre que entrar na água, esteja de colete. 9. Seja responsável e respeite seus limites. 10. Hidrate-se sempre durante a caminhada.