Camila Cabello e TikTok lançam live imersiva para apresentar o álbum 'Familia'

'Familia' é o terceiro álbum de estúdio de Camila Cabello e será parte de uma experiência inédita no TikTok. Foto: Instagram/@camila_cabello

A cantora Camila Cabello e o TikTok anunciaram uma parceria inédita na segunda-feira, 14. Trata-se de uma apresentação exclusiva para o aplicativo, às vésperas do lançamento do novo disco da artista, Familia.

No dia 7 de abril, a artista fará uma live imersiva pela primeira vez na plataforma. O show será transmitido em realidade aumentada pelo perfil oficial de Camila no TikTok e será a primeira live do terceiro disco de estúdio da cantora.

Nas redes sociais, a artista se disse animada com a novidade e convidou os fãs para acompanharem a novidade. Famila será lançado no dia 8 de abril, mas já conta com três singles divulgados.

Um deles é a parceria com Ed Sheeran, Bam Bam, que ultrapassou 20 milhões de visualizações no Youtube em apenas 11 dias após o lançamento.