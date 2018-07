Calouros são pisoteados em trote na UEL

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), no norte do Paraná, vai analisar possíveis excessos em trote, que teriam sido observados na manhã de ontem nos cursos de Agronomia, Direito, Veterinária e Psicologia, segundo informações que chegaram à chefia de Divisão de Políticas de Graduação. Processos administrativos disciplinares devem ser instaurados, provavelmente hoje, e podem resultar até em expulsão. A UEL iniciou ontem o ano letivo para cerca de 16 mil alunos, dos quais 3 mil são calouros. A situação mais constrangedora documentada por cinegrafistas ocorreu no curso de Agronomia. Para fugir das câmeras do circuito interno, veteranos optaram por levar os calouros a uma estrada de terra fora da universidade. Ali, os novatos foram obrigados a se deitar no chão, muitos sem camisa, para que os colegas pisassem sobre seus corpos. O chefe da Divisão de Políticas de Graduação, Everson Antonio Moro Cazarim, disse que, para esse caso, serão requisitadas as imagens feitas por canais de TV. Além disso, contará com a ajuda de professores na identificação. Nos outros cursos foram feitas fotos que servirão como prova nos processos administrativos. Nesses casos os calouros foram atacados com tinta, ovos e lama. Segundo Cazarim, alguns estudantes de Psicologia foram flagrados ingerindo bebidas alcoólicas. Como o trote se dava dentro do câmpus, onde é proibido o consumo de álcool, será instaurado um processo específico para essa infração. Cazarim ressaltou que a maioria dos cursos optou por ações culturais e de ajuda solidária.