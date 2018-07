Calor na moda

É verão - em pleno inverno. Quando a estação fria finalmente dá as caras, chega a hora de pensar no guarda-roupa da temporada quente. A 23ª edição da São Paulo Fashion Week, que aconteceu no prédio da Bienal, no Ibirapuera, entre os dias 13 e 19, já adiantou o que você vai vestir na subida dos termômetros. O evento levou às passarelas - além de um time de celebridades, como a popstar Ivete Sangalo e a global Camila Pitanga - os tecidos, cores, modelagens e estampas que dominarão as vitrines da próxima temporada. Se neste inverno os vestidos curtos aparecem com as barras amplas, formando trapézios, no verão, eles terão as extremidades ajustadas, compondo looks balão. Os quadris largos agradecem. O branco é a grande cor da estação quente e põe fim ao império do cinza. Mas também há espaço para a cartela flúor, sobretudo o amarelo, verde e pink. Aliados aos tons vivos, os brilhos deixam o verão ainda mais iluminado. Paetês cobrem a maioria das coleções, surgindo em detalhes ou blusas e vestidos inteiros. Prepare-se: a pedida é tamanha que as plaquetinhas brilhantes certamente não vão esperar o calor chegar para surgir nas ruas. Tecidos resinados, com aparência plastificada ou molhada, são outra tendência fortíssima da temporada. A luminosidade recebe o reforço do jérsei, do tafetá e do vinil, este último presente especialmente nos acessórios - sapatos, bolsas, cintos e até corseletes. Presente no frio, o ‘visu’ anos 80 segue no verão. Depois de tentar conquistar as brasileiras, sem muito sucesso, nos desfiles de janeiro, a cintura alta reapareceu nas passarelas desta SPFW disposta a não repetir o fracasso. Salve-se quem puder: ela está em calças jeans ou cargo, saias, bermudas e shortinhos. Outras tendências de inverno que continuam na temporada quente são os looks masculinos no cabideiro feminino - mostrados principalmente pelo estilista Alexandre Herchcovitch, em desfile impecável - e os volumes nas mangas. As estampas têm base nos florais e nas mandalas - as criadas por Érika Ikezili são lindos exemplos - e tingem vestidos e camisas, de homens ou mulheres. Para elas, ainda há o ‘culto’ às costas, que surgem no verão supervalorizadas por imensas aberturas, detalhes de cristais ou capas fechadas em balonês. Na moda praia, a tendência-chave é justamente o modelo engana-mamãe (de frente é maiô, de trás, biquíni). Confira nas próximas páginas um resumo das novidades mais quentes para o verão apresentadas na semana de moda paulistana - e vá abrindo espaço no guarda-roupa.