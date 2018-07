Calendário de vacinação da gripe pode ser ajustado

O Brasil poderá adotar nos próximos anos um calendário distinto de vacinação contra a gripe comum para os Estados do Norte e do Sul do País. É o que aponta um estudo realizado por pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, do Adolfo Lutz e do NIH - agência americana de saúde. O trabalho, publicado na Public Library of Science (PLoS), revela que a imunização nos Estados mais próximos do Equador deve acontecer no início do ano, mais próximo ao calendário de vacinação do Hemisfério Norte. A medida poderia aumentar de 30% a 65% a proteção contra a doença na região. Atualmente, o programa nacional de imunização contra a gripe, voltado principalmente para idosos, inicia a distribuição das doses no fim de abril. "Nessa época, a temporada de gripe no Norte já passou", afirma Wyller Alencar de Mello, virologista do Instituto Evandro Chagas, em Belém (PA) e principal autor do artigo. Ele explica que, em todos os países do mundo, a gripe segue um comportamento sazonal que depende, em grande medida, das variações climáticas. Normalmente, nos períodos mais frios, a transmissão é muito maior. As pessoas permanecem mais tempo confinadas em lugares fechados, o que facilita a transmissão. "Nas regiões próximas ao Equador, onde é quente o ano inteiro, a transmissão aumenta no período das chuvas", aponta Mello. INTUIÇÃO A coautora Terezinha Maria de Paiva, do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, recorda que os pesquisadores já intuíam a necessidade de adequar o calendário de vacinação contra a gripe, mas faltava um estudo que comprovasse com dados. Os cientistas reuniram dados epidemiológicos sobre os vírus colhidos entre 1999 e 2007 em São Paulo (SP) e Belém (PA). Depois testaram vários cenários possíveis para a vacinação. O presidente da Fundação Butantã, Isaías Raw, conhece o estudo e defende a adaptação do calendário contra a gripe. Para ele, as vacinas deveriam ser distribuídas progressivamente entre janeiro e maio, começando nos Estados do Norte e terminando no Sul do País. Raw afirma que conversou há duas semanas com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e apresentou a proposta do calendário progressivo. Procurada pelo Estado, a pasta afirma que recebeu a proposta e "ela será analisada pela área técnica do ministério". Acrescenta também que "não há previsão de quando haverá possível mudança". O estudo aponta ainda evidências de que, próximo ao Equador, seria conveniente utilizar a formulação da vacina do Hemisfério Norte. Desde 1999, a Organização Mundial da Saúde (OMS) propõe recomendações diferentes para a composição da vacina nos dois hemisférios. "Mas precisamos de mais dados", afirma Mello, que diz estar em contato com o NIH para realizar estudos genéticos mais aprofundados sobre os tipos de vírus que circulam no Brasil.