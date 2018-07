Caixa celebra a música interiorana brasileira com shows gratuitos

Sexteto Clariô Foto: Carolina Becker Peçanha/Divulgação

Com a intenção de mostrar a riqueza e a tradição da música produzida no interior do Brasil, a Caixa Cultural promove a partir desta sexta-feira, 12, uma série de shows gratuitos. Para começar, o Sexteto Clariô, de Santa Catarina, se apresenta com a dupla Zé Mulato & Cassiano e com o músico Rubinho do Vale.

Natural de Florianópolis, o Sexteto Clariô convida os cantadores para explorar a cultura interiorana. Na sexta e no sábado, 13, os convidados são os brasilienses Zé Mulato e Cassiano, dupla caipira ganhadora do Prêmio Sharp com o melhor CD de música regional do Brasil em 1998. No domingo, 14, a participação é do mineiro Rubinho do Vale. As apresentações acontecem às 19h15.

Também no sábado e domingo, mas às 17h, se apresenta o Grupo Ilumiara, interpretando músicas de seu primeiro disco, com músicas gravadas e arranjadas a partir de pesquisa das tradições populares brasileiras sobre os cantos de trabalho. Formado em Minas, o grupo utiliza vozes, rabecas, violão, marimba e instrumentos percussivos e se inspira nas canções de profissões como lavadeiras, quebradeiras de coco, machadeiros, trabalhadores das antigas usinas de açúcar e pescadores.

Todos os shows têm entrada franca e os ingressos podem ser retirados a partir das 9h da manhã no dia de cada show.